Главы МИД Украины и Словакии выступили за участие России в мирных переговорах

Украинские и словацкие политики считают, что Россия должна принять участие в мирных переговорах.Глава МИД Словакии Юрай Бланар и украинского ведомства Андрей Сибига выступили за участие России в переговорах по урегулированию украинского конфликта.
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