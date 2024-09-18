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Главы МИД Украины и Словакии выступили за участие России в мирных переговорах

Главы МИД Украины и Словакии выступили за участие России в мирных переговорах

Украинские и словацкие политики считают, что Россия должна принять участие в мирных переговорах.Глава МИД Словакии Юрай Бланар и украинского ведомства Андрей Сибига выступили за участие России в переговорах по урегулированию украинского конфликта.

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