Когда сажать и как вырастить рассаду в домашних условиях в 2025 году

Календарь посадок и подробная инструкция. 123RF/legion-media.ru Какую рассаду посадить в феврале и как за ней ухаживать, чтобы летом получить богатый урожай, рассказывают агроном отдела карантина растений и семеноводства Донского филиала ФГБУ «Центр оценки безопасности и качества продукции АПК» Владимир Косов и руководитель по категорийному управлению отдела «Сад» сети гипермаркетов OBI Наталия Крюкова.