Стукнуло пять лет и собралась в детский сад: Бритни Спирс снова ведет себя странно

Певица Бритни Спирс вновь шокировала публику. На этот раз не голыми снимками, а странным заявлением. В день своего рождения эпатажная знаменитость сообщила, что ей исполнилось не 43 года, а всего пять лет, и она в ближайшие дни намерена отправиться в детский сад.
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