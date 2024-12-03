Стукнуло пять лет и собралась в детский сад: Бритни Спирс снова ведет себя странно

Певица Бритни Спирс вновь шокировала публику. На этот раз не голыми снимками, а странным заявлением. В день своего рождения эпатажная знаменитость сообщила, что ей исполнилось не 43 года, а всего пять лет, и она в ближайшие дни намерена отправиться в детский сад.