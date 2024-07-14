Покушение на Дональда Трампа. Что известно на данный момент

В США совершенно покушение на Дональда Трампа. Кандидат в президенты США получил серьезное ранение, мы собрали все самые свежие факты к данной минуте … Инцидент произошел на предвыборном митинге в Пенсильвании.
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