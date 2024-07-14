Покушение на Дональда Трампа. Что известно на данный момент

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
Да дураку ясно, что это спецслужбы Байдена. Демпартии теперь век не отмыться, чтобы они не говорили в своё оправдание. Демократам - пи@@ец!
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