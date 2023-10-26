Отряд "Барс-10" захватил опорный пункт ВСУ с американским оружием

Российские добровольцы из отряда "Барс-10" захватили на запорожском направлении опорный пункт ВСУ с американским оружием, в том числе пулеметом "Браунинг", рассказал РИА Новости командир "Барс-10" с позывным Сатурн.
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