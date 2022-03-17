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В Орловской области глава Малоархангельского района «попал» под свой автомобиль

В Орловской области глава Малоархангельского района «попал» под свой автомобиль

Малоархангельский районный суд признал незаконной сделку, заключённую между муниципальной «Единой дежурно-диспетчерской службой, службой материально-технического обслуживания Малоархангельского района» и руководителем района Петром Матвейчуком.

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