В Орловской области глава Малоархангельского района «попал» под свой автомобиль

Малоархангельский районный суд признал незаконной сделку, заключённую между муниципальной «Единой дежурно-диспетчерской службой, службой материально-технического обслуживания Малоархангельского района» и руководителем района Петром Матвейчуком.
Малоархангельский районный суд признал незаконной сделку, заключённую между муниципальной «Единой дежурно-диспетчерской службой, службой материально-технического обслуживания Малоархангельского района» и руководителем района Петром Матвейчуком.
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