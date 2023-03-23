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«Кинопоиск» за год потерял половину голливудских фильмов

«Кинопоиск» за год потерял половину голливудских фильмов

Агентство TelecomDaily проанализировало изменение количества контента на различных сервисах. Наибольшие потери голливудских фильмов зафиксированы у онлайн-кинотеатра «Кинопоиск».

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