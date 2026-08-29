Свой — плохой, мигрант — герой? Сервис доставки возмутил клиентов рекламой

В ролике русский мужчина показан агрессивным нацистом, а среднеазиатский курьер — трудолюбивым скромнягой.
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