UnHerd: отказ Байдена от переизбрания довел американцев до паранойи

© AP Photo / Susan Walsh Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ В Америке зреет тревога, что Джо Байден в действительности не брал самоотвод и подпись под заявлением не его, пишет UnHerd.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии