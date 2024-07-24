UnHerd: отказ Байдена от переизбрания довел американцев до паранойи

© AP Photo / Susan Walsh Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ В Америке зреет тревога, что Джо Байден в действительности не брал самоотвод и подпись под заявлением не его, пишет UnHerd.