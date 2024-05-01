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Теплая и солнечная погода без осадков ожидается в Калининградской области 1 мая

Теплая и солнечная погода без осадков ожидается в Калининградской области 1 мая

В Калининградской области 1 мая ожидается теплая и солнечная погода без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, максимальная температура воздуха днем в Калининграде достигнет +25°C, а ночью столбик термометра опустится до +9°С.

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