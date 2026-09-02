Урозов рассказал, почему случилась ошибка в пропущенном голе

Фото: rubin-kazan.ru Защитник «Рубина» Жахонгир Урозов рассказал, почему случилась срезка в пропущенном мяче от «Оренбурга» в матче Кубка России (1:1 в основное время, 2:4 по пенальти): «Мы ждали, что будет сложный матч.
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