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Татар-информ

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Урозов рассказал, почему случилась ошибка в пропущенном голе

Урозов рассказал, почему случилась ошибка в пропущенном голе

Фото: rubin-kazan.ru Защитник «Рубина» Жахонгир Урозов рассказал, почему случилась срезка в пропущенном мяче от «Оренбурга» в матче Кубка России (1:1 в основное время, 2:4 по пенальти): «Мы ждали, что будет сложный матч.

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