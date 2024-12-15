Регион 29
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

5 подписчиков

В здании Молодежного театра в Архангельске закончили капитальный ремонт

Финальным штрихом стала архитектурная подсветка, которая привлекает еще больше внимания к сохранившейся на Троицком проспекте в Архангельске частичке Немецкой слободыФинальным штрихом стала архитектурная подсветка, которая привлекает еще больше внимания к сохранившейся на Троицком проспекте в Архангельске частичке Немецкой слободыМасштабное обновление здания театра - старинного особняка Ренни-Шарвина, напомним, началось ещё в прошлом году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх