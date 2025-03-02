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Обретая мир и очищая душу: как правильно вести себя в Прощённое воскресенье

Обретая мир и очищая душу: как правильно вести себя в Прощённое воскресенье

История и смысл праздника Прощённое воскресенье уходит корнями в раннехристианские традиции. Его основа — слова Христа о важности прощения: «Если вы будете прощать людям их согрешения, то простит и вам Отец ваш Небесный» (Мф.

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