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Царьград

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Киселев обсудит отношения косаток и медведей 6 сентября

Киселев обсудит отношения косаток и медведей 6 сентября

6 сентября в 22:00 на канале "Россия 1" стартует новая программа "Киселев". Дмитрий Киселев обсудит отношения косаток и медведей, будущее русской Одессы и расширение НАТО, а также найдёт новые интонации общения с аудиторией.

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