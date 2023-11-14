Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 003 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    ВСЕ!"Лавочка по разда...
  • Antanas
    Отнять гражданство и выдворить.Сколько евреев в правительстве Росии?Это они сееют разруху в России.👍👍👍👍👍."Лавочка по разда...
  • Antanas
    Все идет к доброму сотрудничеству между Россией и КНДР.На зависть США и южной Кореи.👍👍👍👍👍.Бесстрашный. Ким ...

На покаянное письмо Пугачевой - "которая в сердцах россиян" - ответила актриса Яна Поплавская

На покаянное письмо Пугачевой - "которая в сердцах россиян" - ответила актриса Яна Поплавская

Politiki.net Пугачевой которая по завершению краткосрочного вояжа по Российской Федерации, опубликовала в соцсетях как ей шедевральное письмо, с претензией на бессмертие - ответила актриса Яна Поплавская.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Sergey
Пугачёва-брошкина сгнила живьём !
Ответить
14 час.
ВераВерная
20? Ну это вы, батенька, хватили)))
Ответить
11 час.
виктор матвеев
А нам на-рать и на Пугачеву и на Галкина, как они живут, живы или сдохли, послееднее предпочтительней.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх