Как устроен частный бассейн: разбор систем от чаши до водоподготовки

Когда речь заходит о собственном бассейне, большинство сразу представляет готовую картину: чистая голубая вода, тёплые борта, вечерняя подсветка и ощущение, что вот оно — то самое место для отдыха.
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