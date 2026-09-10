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stroim21

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Как устроен частный бассейн: разбор систем от чаши до водоподготовки

Как устроен частный бассейн: разбор систем от чаши до водоподготовки

Когда речь заходит о собственном бассейне, большинство сразу представляет готовую картину: чистая голубая вода, тёплые борта, вечерняя подсветка и ощущение, что вот оно — то самое место для отдыха.

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