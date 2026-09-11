Священник Аксенов рассказал, с какими вопросами молодежь приходит в храм

Молодые люди всё чаще приходят в храм не только за утешением, но и с вопросами о смысле жизни, долге, боли и сохранении внутренней опоры, рассказал Донецкому агентству новостей председатель Отдела по делам молодежи Донецкой епархии РПЦ Евгений Аксенов.
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