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Крис Пол отдал 19 передач в игре со «Сперс», «Санз» первыми в лиге добились 40-й победы

Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол помог команде одержать 10-ю победу подряд. В матче с «Сан-Антонио» (115:110) Пол набрал 20 очков (9 из 16 с игры), 8 подборов и 19 передач и 40 минут.

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