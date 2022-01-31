Крис Пол отдал 19 передач в игре со «Сперс», «Санз» первыми в лиге добились 40-й победы

Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол помог команде одержать 10-ю победу подряд. В матче с «Сан-Антонио» (115:110) Пол набрал 20 очков (9 из 16 с игры), 8 подборов и 19 передач и 40 минут.
Популярные статьи
- Туктамышева о сборах в Красноярске: «Не ощущаю тут дни недели. Только по телевизору поняла, что наступили выходные»
- Илья Яшин: «Единой России» очень выгодно набирать спортсменов. Депутаты-спортсмены оказываются самыми послушными и одиозными»
- Судья, которого Медведев назвал «маленькой кошкой», выложил сторис с котом-гифкой и песней «Дикая кошка»
Свежие комментарии