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«Рэмсдейл слишком хорош, чтобы быть вторым номером. Он вратарь топ-уровня, нет никаких сомнений». Симэн о голкипере «Арсенала»

«Рэмсдейл слишком хорош, чтобы быть вторым номером. Он вратарь топ-уровня, нет никаких сомнений». Симэн о голкипере «Арсенала»

«Если он не будет играть [в «Арсенале»], это повлияет на его положение [в сборной Англии]. Аарон очень стремится стать вратарем сборной Англии к следующему лету – ему нужно играть.

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