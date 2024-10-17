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Россияне в 30-й раз подряд сохранили лидерство по покупке жилья в Турции

Россияне в 30-й раз подряд сохранили лидерство по покупке жилья в Турции

За месяц граждане России приобрели в Турции 346 квартир и домов, обогнав по спросу других иностранных покупателей По итогам сентября 2024 года россияне в 30-й раз подряд возглавили рейтинг иностранных покупателей жилья в Турции.

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