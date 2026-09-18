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ДумаТВ

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ВСУ для разведки сбрасывают с дронов камеры с управлением через Starlink

ВСУ для разведки сбрасывают с дронов камеры с управлением через Starlink

«Северный ветер» сообщил, что ВСУ сбрасывают с дронов «Вампир» камеры с управлением через Starlink для наблюдения и разведки.

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