Андрей Кириленко: «Нам приходится искать соперников для сборной в тех регионах, с которыми не очень знакомы»

«Нам приходится искать соперников в тех регионах, с которыми не очень знакомы. Многие страны, многие федерации из-за определенного международного отношения [к России] очень деликатно подходят к вопросам контактов, турниров, приезда на игры.
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