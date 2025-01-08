Самолет из Южно-Сахалинска вернулся в аэропорт вылета

Самолет, выполнявший в среду рейс из Южно-Сахалинска на Кунашир, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.
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