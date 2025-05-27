Германия разрешила Украине наносить удары по территории России: опасная черта пройдена Ирина ВальковаГермания сняла запрет на использование дальнобойного оружия, поставляемого Украине, для нанесения ударов по территории России.
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