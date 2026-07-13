В России ответили на слова Алиева об отношениях с Москвой

Россию с Азербайджаном связывают долгосрочные отношения как экономические, так и социальные, заметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
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