В Киеве заявили о невозможности демобилизовать бойцов ВСУ из-за нехватки личного состава

КИЕВ, 10 января, ФедералПресс. Заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что ведомство пока не может предложить парламенту законопроект о демобилизации военнослужащих, призванных в армию с февраля 2022 года из-за недостаточной подготовки механизмов для замены демобилизуемых военных.