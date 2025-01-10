В Киеве заявили о невозможности демобилизовать бойцов ВСУ из-за нехватки личного состава

КИЕВ, 10 января, ФедералПресс. Заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что ведомство пока не может предложить парламенту законопроект о демобилизации военнослужащих, призванных в армию с февраля 2022 года из-за недостаточной подготовки механизмов для замены демобилизуемых военных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии