Театр абсурда

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Матвейчев: Макрон ничего не решает. Договариваться будем с американцами

Матвейчев: Макрон ничего не решает. Договариваться будем с американцами

Ожидать прорыва от визита в Москву президента Франции Эммануэля Макрона не стоит – этот политик не решает ничего на глобальном уровне и используется главой российского государства Владимиром Путиным лишь для передачи своих мыслей западным лидерам.

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