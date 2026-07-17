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Журнал «Профиль»

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США требовали от Бразилии односторонних торговых преференций – глава МИД

Истинной причиной введения Соединенными Штатами новых торговых пошлин на бразильскую продукцию стали ультимативные требования Вашингтона о беспрепятственном доступе на внутренние рынки южноамериканской республики, заявил журналистам министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра.

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