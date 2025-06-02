В Красноярске стартовал Международный форум кинопроизводителей

Международный форум кинопроизводителей начал работу в Красноярске 2 июня. На него съехались кинопроизводители из России и Китая – всего 18 продюсеров российских и зарубежных кинокомпаний, планирующих организацию киносъемок в Красноярском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Енисей кино».
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