В Красноярске стартовал Международный форум кинопроизводителей

Международный форум кинопроизводителей начал работу в Красноярске 2 июня. На него съехались кинопроизводители из России и Китая – всего 18 продюсеров российских и зарубежных кинокомпаний, планирующих организацию киносъемок в Красноярском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Енисей кино».