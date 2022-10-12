Администрация Миллеровского района: в связи с произошедшим ЧП на Крымском мосту, обращаем ваше внимание

В период нахождения на улице, в местах массового пребывания людей и общественном транспорте обращайте внимание на: лиц, под одеждой которых угадывается наличие какого-либо предмета (оружия, самодельных взрывных устройств); проявление отдельными лицами повышенной — нервозности, напряженного состояния, стремления избежать встречи с сотрудниками правоохранительных органов; брошенные автомобили и бесхозные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты), в которых могут находиться взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства.