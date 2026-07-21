Неймар вошёл в сборную разочарований ЧМ-2026

Известный портал ESPN составил символическую сборную разочарований чемпионата мира — 2026. В нее вошли: вратарь Фернандо Муслера, защитники Нико О’Райли, Вирджил ван Дейк, Марк Гехи, Йозуа Киммих, полузащитники Скотт Мактоминей, Федерико Вальверде, Кристиан Пулишич, Бруну Фернандеш, Флориан Виртц, а также нападающий Неймар.
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