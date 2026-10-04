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Царьград

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Экс-премьер Польши Миллер призвал Зеленского свернуть поддержку

Экс-премьер Польши Миллер призвал Зеленского свернуть поддержку

Экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил на Polsat News, что Владимир Зеленский должен остановить просьбы о помощи, так как не отчитался за предыдущие поставки вооружений.

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