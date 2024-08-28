Сенатор Артамонов рассказал, как стабилизировать цены и снизить кредитные ставки

Необходимо поддержать отечественных производителей товаров народного потребления и повседневного спроса: автомобилей, телевизоров, утюгов, чайников, холодильников, мебели — всего того, что нужно человеку каждый день, а не импортировать эти товары из-за рубежа.
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