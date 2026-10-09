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Xiaomi выпустила посудомоечную машину на 130 предметов посуды

Xiaomi выпустила посудомоечную машину на 130 предметов посуды

Новинка за 3599 юаней рассчитана на большие семьи, поддерживает раздельную мойку в двух камерах и стерилизацию с эффективностью до 99,9999% Xiaomi начала продажи посудомоечной машины Mijia Smart Dishwasher вместимостью 18 комплектов.

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