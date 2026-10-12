В Свердловской области снизилась заболеваемость ОРВИ

В Свердловской области за прошедшую неделю зарегистрировано 27,6 тысячи случаев ОРВИ, что ниже уровня предыдущей недели на 5,1% и ниже среднего многолетнего уровня на 12,8%.
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