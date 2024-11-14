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Работники скорой помощи пострадали в ДТП в Подмосковье

Работники скорой помощи пострадали в ДТП в Подмосковье

Авария произошла из-за автомобиля на встречке.Машина скорой помощи попала в аварию в городе Орехово-Зуево.

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