Новый передел мира произойдёт за счёт первой проигравшей «сверхдержавы» – США, Китая или России. Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр х Delib» заявил политолог Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Никакой дипломат...
- Генерал США: На У...
- Мать Каи Каллас н...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым