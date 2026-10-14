Новый передел мира произойдёт за счёт первой проигравшей «сверхдержавы» – США, Китая или России. Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр х Delib» заявил политолог Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».