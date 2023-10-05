Расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» оказывают поддержку наземной группировке войск на Купянском направлении

В зоне проведения специальной военной операции расчеты ТОС-1А «Солнцепек» ежедневно выполняют огневые задачи по уничтожению укрепленных опорных пунктов, позиций, блиндажей, бронетехники и живой силы противника.
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