Сложный тест: Угадайте популярные советские кинокомедии про Новый год

Даже те, кто еще в детстве сто раз встречал Новый год за и под советским столом, едва ли будут в состоянии пройти этот тест! фото: кадр из фильма «Джентльмены удачи» (1971)Эти фильмы объединяют две черты: все они — советские комедии и все как один пользуются у отечественного зрителя бешеной любовью и несметной популярностью.