В Отрадненском районе Кубани после вмешательства прокуратуры восстановили на работе сотрудницу муниципального казённого учреждения «Аварийно-спасательный отряд», уволенную в период отпуска по уходу за ребёнком, и выплатили ей все причитающиеся суммы.
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