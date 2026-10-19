В Отрадненском районе Кубани после вмешательства прокуратуры восстановили на работе сотрудницу муниципального казённого учреждения «Аварийно-спасательный отряд», уволенную в период отпуска по уходу за ребёнком, и выплатили ей все причитающиеся суммы.