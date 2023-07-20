PRIMPRESS.RU

171 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    Один вопрос - кто и как, да и чем будет делать заказы в СИЗО? Там что, разрешили смартфоны в камерах иметь? Или это з...Wildberries и Ozo...
  • Валерий Бирюков
    Раньше была шестидневка и никто не возмущался отсутствием возможности погулять с детьми, а теперь - пятидневка... и м...«Россияне так жда...
  • Сергей Ромащук
    Такое ощущение что в России только и есть Москва, Краснодарский край, Крым и Сочи. Не забывай что есть ещё территория...«Готовьтесь к тих...

«Россияне так ждали». В Госдуме не оценили проект о длинных майских праздниках

«Россияне так ждали». В Госдуме не оценили проект о длинных майских праздниках

Комитет Госдумы по труду не поддержал законопроект о длинных выходных днях с 1 по 9 мая, который разработала фракция «Новые люди».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Бирюков
Раньше была шестидневка и никто не возмущался отсутствием возможности погулять с детьми, а теперь - пятидневка... и мало для гуляний. А увеличение майских выходных повсеместно используется для проведения посевной кампании на дачах - повсеместно. А это худо-бедно - залог будущего урожая, который  является весомым подспорьем для бюджета большого количества семей. Уверен, что против голосовала дерьмократическая пятая колонна, заботящаяся о своём отдыхе в январе на Кипре, Мальдивах и прочее.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх