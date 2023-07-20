«Россияне так ждали». В Госдуме не оценили проект о длинных майских праздниках

Валерий Бирюков

Раньше была шестидневка и никто не возмущался отсутствием возможности погулять с детьми, а теперь - пятидневка... и мало для гуляний. А увеличение майских выходных повсеместно используется для проведения посевной кампании на дачах - повсеместно. А это худо-бедно - залог будущего урожая, который является весомым подспорьем для бюджета большого количества семей. Уверен, что против голосовала дерьмократическая пятая колонна, заботящаяся о своём отдыхе в январе на Кипре, Мальдивах и прочее.