Комитет Госдумы по труду не поддержал законопроект о длинных выходных днях с 1 по 9 мая, который разработала фракция «Новые люди».
«Россияне так ждали». В Госдуме не оценили проект о длинных майских праздниках
Комментарии
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Валерий Бирюков
Раньше была шестидневка и никто не возмущался отсутствием возможности погулять с детьми, а теперь - пятидневка... и мало для гуляний. А увеличение майских выходных повсеместно используется для проведения посевной кампании на дачах - повсеместно. А это худо-бедно - залог будущего урожая, который является весомым подспорьем для бюджета большого количества семей. Уверен, что против голосовала дерьмократическая пятая колонна, заботящаяся о своём отдыхе в январе на Кипре, Мальдивах и прочее.
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