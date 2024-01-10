Гандбол: Чемпионат Европы в Германии начнется с рекордной посещаемости в Дюссельдорфе

Более 50 000 зрителей ожидается на матчах первого дня чемпионата Европы по гандболу среди мужчин EHF EURO 2024 в среду в Дюссельдорфе на "Шпиль-Арене" - футбольном стадионе, который на один день будет преобразован в гандбольную арену, сообщает AFP.