ИЗВЕСТИЯ iz

6 630 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    Проверить на психопатию. Нехреновая такая форма привлечения внимания. Нормальному человеку такое бы и в голову не при...Петербуржец прикр...
  • Светлана Елизарова (Федорова)
    Псиная кровь и здесь подсуетиласьРогов заявил об у...
  • Елена Бреслова
    фашисты! нелюди! выродки! в плен не брать, а если взяли, то между 2-х осин и всё!Украинские национ...

Эксперты оценили создание «Тюркского автопрома»

Эксперты оценили создание «Тюркского автопрома»

Одной из негласных целей автомобильного альянса «Тюркский автопром», куда входят Узбекистан, Казахстан и Азербайджан, может быть попытка узбекских автопроизводителей через Казахстан, являющийся членом ЕАЭС, выйти на российский рынок в обход санкций.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх