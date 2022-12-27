Эксперты оценили создание «Тюркского автопрома»

Одной из негласных целей автомобильного альянса «Тюркский автопром», куда входят Узбекистан, Казахстан и Азербайджан, может быть попытка узбекских автопроизводителей через Казахстан, являющийся членом ЕАЭС, выйти на российский рынок в обход санкций.