Бойцы бригады морской пехоты Черноморского флота российской группировки войск «Север» захватили укрепленные позиции и уничтожили бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) производства НАТО в районе Ольговской рощи в Курской области.
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