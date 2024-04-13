Астрономы получили новое изображение космической Спирали с полярным кольцом 

Галактика NGC 2685 / © International Gemini Observatory / NOIRLab / NSF / AURA / L. Bassino NGC 2685 расположена на расстоянии 42 миллионов световых лет от Земли, по направлению к созвездию Большая Медведица.
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