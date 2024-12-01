Российские подразделения создали уже второй плацдарм на правом берегу реки Оскол под Купянском

Российские военные форсировали реку Оскол на новом участке в районе Купянска. По поступающей с мест информации, передовые группы ВС РФ преодолели водную преграду на лодках в окрестностях населенного пункта Масютовка, и сходу смогли занять преобладающую над этим участком высоту.
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