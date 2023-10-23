Россия предоставляет Китаю 32 миллиона гектаров Сибири под зерновые поставки?

Китай никогда ничего не отдаст, даже взятое во временное пользование. Приложит все силы.

Александр Рожков

А сикока китайцев поселим на этих 32 миллионах гектаров? Не менее, чем 320 миллионов. А чё? Всего по 10 китайцев на целый гектар. Скоро, стараниями единороссов, россияне забудут, какой была советская (совковая) Россия! С обновлением вас, дарагия таварыщчи!