Сумма сделки — почти 26 миллиардов долларов. Эта действительно огромная сумма позволила сделать сделку одной из самых крупных за все историю экономических отношений с Китаем.
Россия предоставляет Китаю 32 миллиона гектаров Сибири под зерновые поставки?
Комментарии
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николай владимирович владимирович
Китай никогда ничего не отдаст, даже взятое во временное пользование. Приложит все силы.
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4 д.
Александр Рожков
А сикока китайцев поселим на этих 32 миллионах гектаров? Не менее, чем 320 миллионов. А чё? Всего по 10 китайцев на целый гектар. Скоро, стараниями единороссов, россияне забудут, какой была советская (совковая) Россия! С обновлением вас, дарагия таварыщчи!
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4 д.
O
OlegЫЧ
Херня, киздеж либерастии
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4 д.
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