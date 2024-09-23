В трех районах Петербурга с 25 сентября ограничат дорожное движение

Речь идёт о Кировском, Курортном и Пушкинском В Кировском районе Петербурга с 25 по 28 сентября закроют движение транспорта по улице Морской Пехоты от дома 108А по проспекту Стачек до проспекта Стачек, сообщили сегодня в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.
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