Пять главных вопросов Лаврову: "Приглашение к катастрофе" – что будет с Украиной

Глава МИД России Сергей Лавров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.Американский журналист и, похоже, будущий глава пресс-службы Белого дома Такер Карлсон, опубликовал взятое у министра иностранных дел России Сергея Лаврова интервью.
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