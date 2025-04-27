В СВР оценили шансы хранителя традиционных ценностей стать новым папой римским

Среди рассматриваемых кандидатов на пост главы Ватикана после смерти папы римского Франциска есть как хранители традиционных ценностей, так и реформисты, поэтому стать новым понтификом может представитель любой стороны.
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